Juízes receberam R$ 3,4 bilhões em retroativos nos últimos três anos

OGlobo – O pagamento de indenizações retroativas a magistrados somaram R$ 3,4 bilhões entre janeiro de 2021 e outubro deste ano, de acordo com dados levantados pelo GLOBO a partir do painel estatístico do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

Em quase três anos, mais de 19 mil juízes de todas as esferas receberam algum desses penduricalhos que, na prática, turbinam as remunerações na magistratura, contribuindo para casos recorrentes de supersalários no Judiciário.

Grifo meu: as migalhas que sobram do rentismo e das castas vão para os trabalhadores…(professores estaduais e municipais, operários, servidores públicos estaduais e municipais, aposentados estaduais e municipais, Bolsa Família, BPC, Salário Mínimo, pequenas empresas… etc…)

Grifo meu 2: enquanto isso, passagem aérea a R$ 70 mil de políticos/empresários (passagem em primeira-classe para o exterior)…paga pelos otários, nós…,claro.

J R Braña B.

