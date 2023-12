Natal toda noite!

No Modo Natal 2023 aqui em oestadoacre.com

Pra emocionar vocĂȘ neste mĂȘs especial em todo o mundo…

A mĂșsica de hoje Ă©Â Thank God It’s Christmas (Graças a Deus Ă© Natal)

Versos fundamentais:

//Thank God it’s christmas (Graças a Deus, É Natal)

//For one night (Por uma noite)

Toda noite, durante este mĂȘs, jĂĄ hĂĄ vĂĄrios anos – eu e Deyse ouvimos mĂșsicas de Natal…

Eu faço de DJ dela…

Ouça tambĂ©m…linda demais essa mĂșsica com o Quenn e a voz inconfundĂ­vel de Fred Mercury..



J R Braña B.

