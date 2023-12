Deputado Edvaldo Magalhães, oposição, hoje na tribuna da Aleac…a propósito das denúncias da PF e do pedido da procuradoria-geral da república pelo afastamento do governador GladsonC, que participa da COP28 no outro lado mundo…assista…(logo abaixo do vídeo 1 tem o vídeo 2, do dep Afonso (da base do governo)

Vídeo 1



Em tempo: abaixo, em outro trecho da sessão de hoje, 5-D, o deputado Afonso sai em defesa do governo…Assista:

Vídeo 2

Grifo meu: é o hit and bounce do dia na política…superou o da Totonha deputada federal….

J R Braña B.

Canal Público oestadoacre.com no WhatsApp sem limite de adesão – Não é grupo…! E você vê a hora que quiser sem ninguém te pedir nada… É só seguir… E pronto.