Mais uma missão humanitária na conta do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), essa autarquia que vai além da preservação do ecossistema, vai também no social… O ICMBio é o representante do Poder Público mais próximo de milhares e milhares de comunidades Brasil afora…

O relato de Alessandra Arruda, moradora de Porto Mangueiral, ilustra a rapidez com que as chamas se aproximaram… O chamado desesperado de seu tio acionou a pronta resposta dos brigadistas, que criaram linhas de defesa ao redor das casas…



Histórias como a de Ramão Soares, conhecido como seu Godoy, ressaltam… Sua casa foi uma das primeiras a enfrentar o fogo de frente, mas graças à intervenção rápida e eficaz, a família não precisou abandonar seu lar, escapando…

OEstadoAcre.com destaca a atuação do ICMBio… A preservação do meio ambiente, vidas e lares andam de mãos-dadas…

by JLab