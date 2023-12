Diálogos com o professor Márcio Batista…vídeo e texto…

Abono salarial

E o texto…

O grande Tim Maia, ao definir o conceito de demagogia, dizia que a mesma se tratava da “mentira mais mentirosa”.

Pois então, tem sido comum Brasil afora, e no Acre não é diferente, governadores e prefeitos se jactanciarem de bonzinhos e preocupados com os professores e funcionários no final de cada ano letivo, anunciando abonos, décimo quarto salários e outras pecúnias com os recursos remanescentes do FUNDEB decorrentes do excesso de arrecadação dos entes federados.

É importante contextualizar e esclarecer que não se trata de dádiva a decisão tomada pelos gestores.

O artigo 212 da Constituição Federal determina a obrigatoriedade de Estados, municípios, além do Distrito Federal, de aplicação do mínimo de 25 por cento das receitas oriundas de impostos, na Educação.

E diz ainda, que no caso de descumprimento da norma legal, serão severamente punidos pelos orgãos de controle, a saber, pelos tribunais de contas, com as reprovações das contas públicas e consequente inelegibilidade.

Traduzindo para o vocabulário da política, correm sérios riscos de não concorrerem nos pleitos eleitorais futuros.

Ao que me consta, nas terras de Galvez e Neutel Maia, o atual prefeito Tião Bocalom ambiciona reeleição no cargo. Isso explica suas bravatas pirotécnicas com tempero a lá Sucupira, amparadas, claro, por uma platéia de determinados cargos comissionados, asseclas, a sustentar uma imagem do papai Noel azulado e humano, a presentear os educadores.

Acredita quem quer…

Márcio Batista – é professor e ex-secretário de Educação do município de Rio Branco

