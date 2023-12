No confronto contra o Al Ahly, hoje, 18, pela semifinal do Mundial de Clubes 2023, o jogador não apenas fez o segundo gol na vitória por 2 a 0, mas também deixou sua marca nas entrelinhas de uma mensagem enviada à sua namorada, Vivi Barros…

“Deus colocou as mãos para mim e disse que a luz é minha. Vou acabar com o jogo”, escreveu Kennedy em uma mensagem de texto enviada pelo WhatsApp. Vivi Barros compartilhou o print da conversa em seu Instagram.

O gol decisivo do presidente, com o primeiro marcado por John Arias em cobrança de pênalti, garantiu a vitória tricolor sobre o Al Ahly e a vaga na final do Mundial de Clubes.

Caiu na área, 𝐎 𝐔𝐑𝐒𝐎 𝐀𝐌𝐀𝐒𝐒𝐀! 🐻🐻🐻 ÍDOLO COM 21 ANOS…

Registre-se e assista no Acre World.

by JLab