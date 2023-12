As vendas no comércio varejista do Acre estão numa constante queda, com uma redução de 0,8% nas transações entre setembro e outubro, marcando o terceiro mês consecutivo de declínio…

No comércio varejista, onde o produto é entregue diretamente ao consumidor final, as variações nas vendas são essenciais para entender a saúde econômica de uma região…

OEstadoAcre.com destaca a necessidade urgente de medidas do governo para compreender as causas da queda nas vendas e criar abordagens inovadoras para o comércio varejista no estado.

