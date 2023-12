A corte do estado do Colorado decidiu que lá Donald Trump, o Donaldo – não poderá receber votos….Acusação: envolvimento numa tentativa derrotada de insurreição (golpe de estado)…A defesa do Donaldo vai recorrer ao STF de lá (que ele mesmo indicou alguns ministros e que tem perfil conservador)…informa a edição desta quarta do NYT.

Lembrou alguma coisa, algum acontecimento (tentativa de golpe) num país que faz muito calor…?

Pois é…

Por aqui, novidades deverão sugir em breve…

J R Braña B.

