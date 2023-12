PMRB

A Prefeitura de Rio Branco realiza, nesta sexta-feira (22), às 17h30, a 1ª Carreata nas Regionais referente ao Concurso de Ornamentação Natalina do Natal de Vida, esperança e Dignidade. Os participantes sairão da Pracinha do final do Calafate (em frente à Comunidade São Miguel) e percorrerão várias regionais.

Data: 22/12 (Sexta-feira)

Horário: 17h30

Local: Pracinha do final do Calafate (em frente à Comunidade São Miguel)

