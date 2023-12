Via Valor – A tradicional revista britânica The Economist divulgou sua premiação de “País do Ano” de 2023. No texto, a publicação diz que três países se destacaram por voltarem à moderação depois de uma caminhada pelo “lado selvagem”: Grécia, Polônia e Brasil.

Sobre o Brasil, a Economist diz que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, de centro-esquerda, tomou posse “após quatro anos de populismo mentiroso sob Jair Bolsonaro, que espalhou teorias conspiratórias divisivas, mimou policiais violentos, apoiou agricultores que incendiaram florestas tropicais, recusou-se a aceitar a derrota eleitoral e encorajou seus devotos para tentar uma insurreição”. A menção faz referência aos atos golpistas de 8 de janeiro deste ano.

(…)

Em tempo: 2023 foi ano de livramento

