O Tribunal de Justiça do Acre (TJAC) fecha o ano de 2023 comemorando 120 anos de Justiça no Acre e 60 anos desde a criação da Corte Estadual. O Poder Judiciário destaca a exposição gratuita “Justa Celebração Histórica”, oferecendo uma viagem pela história da Justiça no Estado.

A exposição no Palácio da Justiça de Rio Branco está aberta de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. As peças em exibição contam a história do Poder Judiciário no Acre, desde os primeiros dias após a assinatura do Tratado de Petrópolis, em 17 de novembro de 1903, até a fundação do Tribunal com a criação da Corte Estadual.

Ao percorrerem os corredores da mostra, os visitantes mergulham não apenas na história da Justiça, mas também na rica tapeçaria da vida acreana. A exposição “Justa Celebração Histórica” é mais do que uma retrospectiva judicial; é uma imersão na alma da sociedade local, destacando momentos que moldaram não apenas a Justiça, mas também a identidade do povo do Acre.

A exposição fica no Palácio da Justiça em Rio Branco até fevereiro de 2024 e, depois, seguirá para Sena Madureira.

