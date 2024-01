EBC – Sem acordo entre o governo e os bancos, os juros da dívida do rotativo do cartão de crédito e da fatura parcelada passam a ser limitados a 100% da dívida a partir desta terça-feira (2). Instituído pela lei do Programa Desenrola, sancionada em outubro, o teto foi regulamentado no fim de dezembro pelo Conselho Monetário Nacional (CMN). E olha que 100% de jutos ainda é muito…(…)

Grifo meu: sua dívida com cartão em atraso não pode mais ser maior que o dobro…a partir de hoje…se você deve R$ 150 e atrasar por quaquer motivo – a sua dívida não poderá ser maior que R$ 300. Governo Lula tentou acordou com os bancos, que não concordaram…foi preciso uma medida do CMN.

J R Braña B.

