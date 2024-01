Entrevista do presidente a O Globo com os jornalistas Jeniffer Gularte e Sérgio Roxo…Lula fala em pacto entre o ex-presidente Bolsonaro e o governador do GdF, Ibaneis Rocha, um dia após o ministro do STF, Alexandre de Moraes, contar que havia um plano para prendê-lo e enforcá-lo na Praça dos Três Poderes.

