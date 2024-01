Trecho de entrevista do ministro Alexandre de Moraes ao jornal a O Globo

O globo – O senhor foi alvo desse discurso de ódio e se deparou na investigação com planos para prendê-lo.

Min Alexandre de Moraes – Eram três planos. O primeiro previa que as Forças Especiais (do Exército) me prenderiam em um domingo e me levariam para Goiânia. No segundo, se livrariam do corpo no meio do caminho para Goiânia. Aí, não seria propriamente uma prisão, mas um homicídio.

Grifo meu: sem o Xandão não teria havido eleições para presidente no Brasil…o ministro Alexandre de Moraes já está na história do país como um bravo brasileiro…ninguém tira mais isso dele. Felizmente!.

J R Braña B.

