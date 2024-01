GdA – Com intuito de estabelecer um trabalho colaborativo e integrado com a comunidade local, a Polícia Militar do Acre (PMAC) lançou neste sábado, 6, o Patrulhamento Comunitário Rural no município de Xapuri. A ação é pioneira e conta com o apoio da Prefeitura de Xapuri, Sindicato dos Produtores Rurais e CooperXapuri. A solenidade ocorreu na Fazenda Borda da Mata e contou com a participação de extrativistas, agropecuários e produtores rurais.

(…)

Canal Público oestadoacre.com no WhatsApp … É só seguir… E pronto.