A ministra Esther Dweck afirmou esses dias que a descentralização do Concurso Público Nacional Unificado busca aumentar a diversidade no serviço público, alcançando candidatos que não podem viajar para Brasília realizar as provas.

“Queremos o serviço público com a cara do Brasil. Já temos uma diversidade regional em Brasília, mas pode ser ampliada. Muitas vezes as pessoas precisam se deslocar para Brasília ou na melhor das hipóteses ir para as capitais.”

Conhecida como “Enem dos Concursos”, a seleção terá provas simultâneas em 220 cidades em todo o país no dia 5 de maio. Pela manhã, acontecerá a prova objetiva de conhecimento geral e a prova dissertativa com conhecimentos específicos. À tarde, será realizada a prova objetiva de conhecimentos específicos. (…)