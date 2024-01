Veja AQUI os blocos temáticos, órgãos, cargos, especialidades e quantidade de vagas.

Inscrições

A taxa de inscrição será de R$ 60 para vagas de nível médio; e de R$ 90 para vagas de nível superior. Estão isentos desse pagamento os candidatos que integram o Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico); aqueles que cursam ou cursaram faculdade pelo Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (Fies) ou pelo Programa Universidade para Todos (ProUni); assim como aqueles que realizaram transplante de medula óssea.

Para se inscrever, o candidato deve acessar sua conta na plataforma Gov.br. A conta Gov.br garante a correta identificação de cada cidadão que acessa os serviços digitais do governo. Em seguida, é necessário preencher os formulários e anexar os documentos exigidos no edital. No momento da inscrição, o candidato fará a escolha pelas carreiras, que estarão divididas em oito blocos temáticos. Cada bloco reúne as carreiras que possuem semelhanças entre si.

As inscrições, que só começam dia 19/1, devem feitas pelo próprio candidato e apenas pela plataforma Gov.br. Serão aceitos todos os níveis de conta na plataforma Gov.br (ouro, prata ou bronze).

Os blocos temáticos estão divididos da seguinte forma:

• Bloco 1 – Infraestrutura, Exatas e Engenharias

• Bloco 2 – Tecnologia, Dados e Informação

• Bloco 3 – Ambiental, Agrário e Biológicas

• Bloco 4 – Trabalho e Saúde do Servidor

• Bloco 5 – Educação, Saúde, Desenvolvimento Social e Direitos Humanos

• Bloco 6 – Setores Econômicos e Regulação

• Bloco 7 – Gestão Governamental e Administração Pública

• Bloco 8 – Nível Intermediário