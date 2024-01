Do Ecad a oestadoacre.com

Todo mundo sabe a letra, canta emocionado e de olhos fechados.

Em 2023, não deu para negar as aparências, nem disfarçar as evidências.

A canção ‘Evidências’, autoria de José Augusto e Paulo Sergio Valle e que estourou na voz de Chitãozinho e Xororó, foi a mais tocada no ano passado em shows realizados no território nacional, de acordo com levantamento do Ecad (Escritório Central de Arrecadação e Distribuição).

As cinco mais tocadas em shows no Brasil (em 2023)

1 РEvid̻ncias (Jos̩ Augusto / Paulo Sergio Valle

2 – Boate Azul (Benedito Seviero / Tomaz)

3 – Baby me atende (Igor Costa / Junior Angelim / Matheus Fernandes / Rodrigo Reys)

4 РArranḥo (Flavinho Do Kadet / Felipe Kef / Felipe Marins / Nudoze / Kaique Kef / Edson Garcia)

5 РṆo quero dinheiro (Tim Maia)

Veja o que diz o letrista de Evidências, Paulo Sérgio Valle, sobre a música:

Neste dia 15 de janeiro, é celebrado o Dia do Compositor.

Então ouça….na versão original com José Augusto e depois com Chitãozinho e Chororó…:



