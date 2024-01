A população negra no Acre cresceu 67,1% em 12 anos, passando de 42.531 para 71.086 pessoas, representando 8,6% dos habitantes. Esses dados são provenientes do Censo Demográfico 2022, divulgado em dezembro, que inclui informações étnico-raciais. A idade média das pessoas que se identificaram como pretas no estado é de 33 anos. Essas estatísticas destacam a importância de políticas públicas direcionadas aos diversos grupos sociais. O levantamento revela que a maioria da população se autodeclara parda, seguida pela proporção de pessoas brancas e, em seguida, as pretas.

Variação entre 2010 e 2022 da população

– Branca: 147.966 para 177.992 – aumento de 1,7%

– Negra: 42.531 para 71.086 – aumento de 67,1%

– Amarela: 13.875 para 1.878 – queda de 86,5%

– Parda: 486.254 para 549.889 – aumento de 13,1%

– Indígena: 17.578 para 31. 694 – aumento de 80,3%

Proporção por grupo

– Parda: 66,3%

– Branco: 21, 4%

– Negra: 8,6%

– Indígena: 3,8%

– Amarela: 0,2%