Hoje (29) marca o início do Torneio Pré-Olímpico de Futebol, que oferece duas vagas para os Jogos de Paris deste ano. A competição ocorrerá na Venezuela até 11 de fevereiro. O primeiro jogo será Equador vs. Colômbia, às 17h (horário de Brasília), em Caracas, no Grupo A, que inclui Brasil, Bolívia e Venezuela. A seleção brasileira enfrentará a Bolívia na terça-feira (23), às 17h, também em Caracas.

