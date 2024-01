Inscrições até quarta-feira, 31, para o concurso Petrobras com 916 vagas técnicas. A é taxa é de R$ 62,79. Escolha área no site Cebraspe e pague até 21/02. Remuneração inicial R$ 5.878,82, sem experiência comprovada, inicialmente. Provas no dia 24/03 em 40 cidades, incluindo todas as capitais. Reserva de 20% para PCD e 20% para candidatos negros.

