As alterações no BNDES Procapcred fortalecem apoio a cooperativas de crédito, com R$ 2 bilhões adicionais no orçamento e acesso ampliado para pessoas físicas e condições especiais de taxa e prazo para norte e nordeste.

Ampliação em R$ 4 bilhões a linha de crédito rural com taxa fixa em dólar, beneficiando produtores rurais, cooperativas e agroexportadores.

E o reforço no financiamento do setor com captação de R$ 808 milhões em Letras de Crédito do Agronegócio (LCA)

O Banco melhorou o programa, elevando o limite de financiamento de R$ 30 mil para até R$ 100 mil por cliente a cada dois anos. Houve também redução de taxas e prazos estendidos, com atenção especial aos cooperados do Norte e nordeste.

Para clientes nessas regiões, a remuneração do BNDES foi reduzida de 1,1% para 0,8% ao ano, e o prazo máximo do financiamento agora é de até 15 anos.

O pres. Aloizio Mercadante

Destaca o compromisso do BNDES em promover inclusão financeira e oferecer melhores condições ao agronegócio, aumento de recursos para linha BNDES Crédito Rural com taxa fixa em dólar, enfatizando o apoio a cooperativas e ampliação de recursos para estimular investimentos e competitividade, especialmente entre pequenos empresários e produtores rurais.

