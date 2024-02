Pesquisadores da Ufac compartilham estudo sobre extremos climáticos no Acre, na revista “Perspectives in Ecology and Conservation”.

Eles estudam alertas climáticos de 1987 a 2023, observando a frequência e os impactos de inundações, secas e incêndios.

O estudo destaca o ano de 2010…

Em tempo: A revista científica, Perspectives in Ecology and Conservation é publicada pela Associação Brasileira de Ciência Ecológica e Conservação (ABECO).

A ABECO é uma organização sem fins lucrativos que promove a pesquisa e a conservação da ecologia no Brasil e em todo o mundo.

by JLab