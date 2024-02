É hora de se atualizar…

Mulheres assumem a liderança

No Acre, o acesso à educação superior atingiu números expressivos no início de 2024, segundo dados do Ministério da Educação (MEC)…

Prouni atraiu no Acre mais de 9 mil inscrições com a permissão da escolha de dois cursos…

Na tentativa do sonho acadêmico, 1.032 estudantes foram pré-selecionados na primeira chamada do Prouni para 1.328 bolsas disponíveis.

Olha só, a maioria dos inscritos são mulheres, entendeu? Representam 65% do total, com 2.781…

Em tempo: O estado observará um forte movimento em favor da educação nos próximos anos…

Veja a idade dos inscritos do Acre.

Faixa etária Inscritos Até 18 anos 751 19 a 20 anos 1.754 21 a 30 anos 1.415 31 a 40 anos 256 41 a 50 anos 82 51 a 60 anos 12 61 a 70 anos 0 71 a 80 anos 0

Fonte: Subsecretária de Tecnologia da Informação e Comunicação (STIC/MEC).

Resultado – As instituições deverão registrar a aprovação ou reprovação dos candidatos pré-selecionados na primeira chamada no Sistema do Prouni (SisProuni) entre os dias 6 e 23 de fevereiro. No mesmo período, também é necessário que elas emitam os respectivos Termos de Concessão de Bolsa ou Termos de Reprovação. Segunda chamada – O processo seletivo do Prouni 2024/1 é constituído por duas chamadas sucessivas. A segunda ocorrerá no dia 27 de fevereiro. Prouni – Criado em 2004, pela Lei n. 11.096/2005, o Programa Universidade para Todos oferta bolsas de estudo (integrais e parciais) em cursos de graduação e sequenciais de formação específica, em instituições de educação superior privadas. O Prouni ocorre duas vezes ao ano e tem como público-alvo o estudante sem diploma de nível superior.

