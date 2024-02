Atenção, leitor(a)!

Veja a situação das bibliotecas nas escolas do Acre…

Ative nossas notificações e acompanhe a realidade…

______

Falta de bibliotecas atinge 87% das escolas públicas no Estado

Uma investigação recente da Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil (Atricon), usando dados do Censo Escolar de 2022, mostra uma preocupante realidade na educação brasileira…

Apenas 31% das escolas públicas do país contam com bibliotecas…

A situação piora na educação infantil, com apenas 18% das unidades oferecendo o espaço de consulta e empréstimo de livros…

Mais da metade dos alunos em escolas públicas (52%) não têm acesso a bibliotecas. Nos ensinos infantil e fundamental, a situação é pior, com 78% e 51% sem bibliotecas. No ensino médio, o percentual é de 31%, representando 2 milhões de estudantes…

Ao analisar os números por Estados, percebe-se que no Acre apenas 13% das escolas públicas têm bibliotecas, seguido por São Paulo (16%), Maranhão (29%) e Distrito Federal (31%)…

Por outro lado, Minas Gerais (82%), Rio Grande do Sul (76%), Paraná (73%) e Goiás (69%) têm os maiores índices de estudantes em escolas com bibliotecas…

Esses dados não seguem o que a Lei Federal n.º 12.244/2010 determinou: a obrigatoriedade de bibliotecas em todas as instituições de ensino públicas e privadas do país, com um prazo de 10 anos para a universalização desses espaços…

by JLab