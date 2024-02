No entanto, Benjamin Netanyahu busca a dizimação do povo palestino, sem interesse em acordo algum. Parar o estado de Israel é a única solução. Mas isso é assunto para outro post, mais tarde…

Comentário contundente do coordenador do escritório do Min. do Desenvolvimento Agrário no Acre…

O mundo como testemunha de uma peça teatral grotesca…

Onde os protagonistas mudam de máscaras, mas a tragédia continua a mesma.

Como entender que um povo que sofreu tanto com o Holocausto agora está do outro lado, repetindo os mesmos horrores que enfrentou?

Mais uma vez, a tragédia se repete, mas com diferentes atores…

Gaza é palco de um genocídio, ignorado pelos grandes países, exceto por Lula do Brasil.

by JLab