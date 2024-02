Em OEstadoAcre.com, você encontra informação com qualidade…

“Para mim, foi um desenvolvimento pessoal ótimo, porque como eu tenho dois filhos, agora eu posso auxiliá-los a mexer no computador”, afirmou Maria Aparecida de Oliveira, dona de casa que, aos 50 anos, decidiu voltar a estudar e agora está começando as aulas avançadas de programação de site, oferecidas no Polo Digital Maués, no Teatro Barracão Matias, em Rio Branco.

Maria Aparecida não acreditava que poderia voltar a estudar. Dona de casa, casada e com três filhos, ela achava que seu tempo tinha passado. “Aí eu fiquei assim… falei: ‘Ah, eu já tenho 50 anos, sou do lar, casada, não importa muito’, mas para estudar não importa você ter idade. Estudar é gratificante. A minha irmã formou esses dias com uma senhorinha de 70 anos, eu até me emocionei”, declara a dona de casa.

A esperança de novas possibilidades floresceu para Maria Aparecida e mais três mil alunos em 2023. Como destacou o diretor de Tecnologia da Seict, Ricardo Damasceno, em 2023 foram certificados 3.870 alunos em Educação a Distância (EaD) e 1.205 com cursos presenciais no Polo Digital.

O Polo Digital Maués, localizado no Teatro Barracão Matias, em Rio Branco, oferece cursos nas áreas tecnológica, administrativa e de empreendedorismo. São 10 cursos presenciais e 11 cursos online, dentre eles Informática Básica, Excel Básico e Intermediário, Auxiliar Administrativo, Operador de Caixa, Auxiliar de Recursos Humanos e Microsoft Word 2019 Básico.

O centro é idealizado pela Secretaria de Estado de Indústria, Ciência e Tecnologia (Seict), em parceria com a Fundação de Cultura Elias Mansour (FEM), que cede espaços para que os cursos livres sejam ofertados à comunidade.

Segundo Francisco Ferreira da Conceição, o “Ferreirinha”, coordenador do Teatro Barracão Matias, voltou a funcionar recentemente, proporcionando um espaço cultural à comunidade da Baixada da Sobral com mais de 20 atividades culturais, entre aulas profissionalizantes e atividades recreativas.

“O Polo Digital, que é também uma opção de cursos oferecidos aqui no Barracão, é coordenado pela Seict e há toda uma equipe da secretaria que nos acompanha nos cursos e na manutenção dos equipamentos. Uma parceria que assiste, principalmente, a comunidade”, declara o coordenador.

O titular da Seict, Assurbanípal Mesquita, destacou que o governo do Acre tem sido um ator de grande relevância no fomento ao desenvolvimento e, especialmente, na geração de emprego e renda.

Durante a primeira gestão do governador Gladson Cameli foi feito todo um preparativo do ambiente de negócios e incentivos fiscais, tornando o Estado protagonista do desenvolvimento e fortalecimento do ambiente de negócio, por meio do apoio ao desenvolvimento empresarial e à valorização dos negócios acreanos, além da integração com mercados vizinhos e promoção de negócios, em busca de novos mercados, bem como de capital humano.

“E o Polo Digital é um dos projetos do governo do Estado que tem oportunizado às pessoas se inserirem rapidamente no mercado por meio de capacitações rápidas. Estamos falando de capacitações básicas na área administrativa, na área do empreendedorismo, da informática e da tecnologia, e o Sistema Nacional de Emprego tem feito seu papel de intermediar a mão de obra entre as empresa e quem precisa trabalhar. Em 2023, foram feitos mais de 56 mil atendimentos pelo Sistema Nacional de Emprego com carteira de trabalho, orientações, integração de quem precisa trabalhar com emprego e, através do Polo digital, em parceria com o Sistema S, foram formadas mais de 2.800 pessoas, com capacitações rápidas no mercado de trabalho, que refletem no crescimento da economia”, afirma o titular da Seict.

Os interessados em fazer um dos cursos presenciais podem procurar o Teatro Barracão Matias, localizado na Avenida Sobral, n.º 428, Bairro Aeroporto Velho, em Rio Branco, ou acessar o endereço: https://polodigitalseict.com.br/inscricao/, onde também poderão fazer os cursos online.

by JLab