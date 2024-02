Senador Petecão (a voz do Gov Federal no Acre) com o ministro Waldéz Gois que, sob orientação do Governo Lula, tem ajudado o Acre nas enchentes que atormentam os municípios acreanos desde o ano passado.

Perceba o mexer nervoso no celular dos dois senadores incomodados e fingindo que não estão prestando atenção no que diz Petecão…Mas não abrem mão de aparecer na foto com o ministro de Lula.

É o modo p minúsculo da política em sua essência completa…



J R Braña B.