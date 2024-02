EBC – O presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinou nesta terça-feira (27) a exclusão da reoneração gradual de impostos para 17 setores econômicos que constava na Medida Provisória (MP) 1202, editada no final do ano passado. Com isso, esses setores ficam isentos do pagamento de impostos, por enquanto, até que o assunto seja resolvido por meio da tramitação de um projeto de lei de urgência, que ainda será enviado pelo governo federal.

A decisão de Lula já era aguardada e foi fruto de um acordo feito com lideranças do Congresso Nacional, fechado ainda na semana passada. (…)

Dê-lhes ouvidos…

(…)

Grifo meu: sem maioria no Congresso, o governo vai mexendo aos poucos, e como dá – nesses privilégios a 17 setores da economia que não trouxeram benefícios algum na geração de empregos no país.

J R Braña B.