As denúncias, somadas às desapropriações de terra para criar reservas extrativistas, provocaram a ira de fazendeiros, que viam no sindicalista um obstáculo para os negócios. Ainda em abril de 1988, após muitas ameaças, Chico Mendes solicitou escolta ao Estado e passou a contar com a guarda de dois policiais militares. Mas, mesmo assim, não se sentia seguro. No dia 9 de dezembro de 1988, durante um debate no Rio, ele passou o tempo todo falando sobre como sua vida estava em risco.