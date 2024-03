Ative agora mesmo notificações oestadoacre.com

__

Parque de Exposições:

Famílias: 829

Pessoas: 3.316

Boxes instalados: 870

Dez escolas:

Escola Álvaro Rocha

Escola Ilka Maria

Escola Alcimar leitão

Escola Anice Janete

Escola João Paulo

Escola João Aguiar

Escola Maria Lucia

Escola Marina Vicente

Escola Chico Mendes – exclusiva para famílias com crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA)

Escola Carlos Vasconcelos

Famílias: 184

Pessoas: 563

Total geral de desabrigados

Famílias 1.013

Pessoas 3.867

Nível do Rio: 17.84m – 6h

ATINGIDOS

Bairros: 45

Comunidades Rurais: 23

Famílias: 17 mil

Pessoas: 70 mil

Atualização – 05/03/2024 – 09h00