O senador Sérgio Petecão (PSD-AC) anunciou, na quinta-feira (7), a liberação de mais de R$ 1,5 milhão, pelo governo federal, em apoio à Prefeitura de Epitaciolândia, visando ações emergenciais para atender as pessoas afetadas pela severa inundação que assolou o município. Essas ações incluem distribuição de cestas básicas, colchões, tendas, kits de limpeza e de higiene pessoal, bem como, fornecimento de água potável.

Os recursos, provenientes do Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional, serão direcionados para iniciativas de ajuda humanitária, visando apoiar as famílias impactadas pelas recentes enchentes no município. Segundo o senador, o Acre enfrenta uma das maiores enchentes de sua história, com 19 dos 22 municípios em estado de emergência, devido ao excesso de chuvas.

Petecão expressou sua preocupação com a situação, destacando o número significativo de famílias desabrigadas, tanto nos centros urbanos quanto na zona rural, onde os prejuízos são incalculáveis. Ele enfatizou que muitos dos pequenos produtores perderam suas roças, comprometendo o sustento de suas famílias.

“Nesse primeiro momento, precisamos atender as necessidades básicas da população que sofreu perdas materiais, frutos de uma vida inteira de trabalho árduo. São muitas famílias desabrigadas e os prejuízos são incalculáveis”, afirmou.

O parlamentar ressaltou que está em contato com o ministro Waldez Góes, da Integração e Desenvolvimento Regional, bem como com o Banco da Amazônia (Basa), para viabilizar uma linha de crédito especial emergencial, destinada aos pequenos produtores e agricultores familiares afetados pelas enchentes. Acrescentou, também, que os pequenos, médios e grandes empresários terão a prorrogação por seis meses para o pagamento de empréstimos junto à instituição.

Num segundo momento, o senador planeja buscar recursos federais para a reconstrução dos municípios afetados.