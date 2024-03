GdA – O estado do Acre reduziu em 13% o número de mortes violentas registrados em 2023.

O levantamento feito pela Diretoria de Inteligência da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) aponta que em 2022 foram 236 mortes violentas, já em 2023 foram registradas 206 em todo Acre, apresentando uma redução de 12,71%. (…)

Grifo meu:…Boa notícia….Na segunda-feira, 11, o ‘monitor da violência’ fez sua última divulgação mostrando que houve uma redução em 4% no número de mortes violentas no país em 2023…(excluídas as mortes causadas pela polícia)

J R Braña B.