Solução para segurança pública no Acre estaria na compra de produto de empresa privada?

(…)

GdA

-Saio deste encontro entusiasmada. Sabemos que a tecnologia de ponta tem sido a chave para a transformação no modo de viver da população em diversos lugares do mundo, (…) – disse a vice-governadora Mailza, registrou a agência do oficialismo.

(…)

Grifo meu: que mundo? Onde? A chave para a transformação no modo de viver é a mudança das condições sociais dos povos…Essa é a chave da transformação, Excelência….!

Grifo meu 2: esse mesmo grupo, segundo o UOL – emplacou uma parceria de seis meses de teste com o governo de São Paulo, do governador Tarcísio(PL de Bolsonaro)….

Grifo meu 3: o que adianta comprar solução(produto) cara se não há um plano amplo de segurança pública no Acre (nunca houve) que leve em conta a melhoria e mudança social da maioria da população. Simultâneo, é preciso fortalecer e capacitar, com nova doutrina (doutrina cidadã) as polícias que já existem.

Grifo meu 4: como sempre, a ‘solução’ enfoca e prioriza somente a repressão….Revestida, agora, com tecnologia.



J R Braña B.