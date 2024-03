Acompanhado do governador Gladson Cameli, da bancada federal e de uma comitiva de parlamentares do Acre, o deputado estadual Pablo Bregense participou de agendas no Ministério das Cidades e no Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT). As reuniões também contaram com a presença de membros do Departamento de Estradas de Rodagem do Acre (Deracre).

Segundo Bregense, essas são pautas prioritárias para o povo acreano, especialmente para quem reside no interior do estado. “Isso pra gente é gratificante, porque mostra a preocupação do governo federal conosco. Quero agradecer o governador Gladson Cameli que nos trouxe para colocar o nosso clamor aqui em Brasília”, pontuou o parlamentar.

(Paulo Santiago)