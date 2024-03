Matéria da revista Piauí é mais um escândalo dos ex-lavajateiros de Curitiba…

Dá nojo os tipos de diálogos desses ditos agentes públicos…

Conversas trocadas no aplicativo Telegram mostram um pouco do que pensam alguns procuradores da República: de sofrimento “merecido” de nordestinos a veto de soropositivos no SUS

Clique para ir direto para a Piauí..

(…)