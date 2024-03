Da série…

Grifo meu: dias atrás, a secretária nacional do PT cobrou Jorge Viana, que criticou o financiamento público de campanha – a discutir sobre financiamento público aos partidos dentro dos fóruns do Partido dos Trabalhadores. Gleide Andrade escreveu no X:

-Totalmente equivocada. O financiamento público é uma bandeira histórica do PT. A democracia brasileira não vai melhorar caminhando para trás. Convidamos o ex-senador a debater suas posições no partido, não na imprensa anti-petista.

Grifo meu 2: enquanto isso o Acre vive os seus problemas diários…

J R Braña B.