AB – Em 2023, 13 milhões de pessoas deixaram de passar fome no Brasil. É o que mostra um estudo do Instituto Fome Zero, encomendado pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome.

No ano passado, 20 milhões de pessoas estavam em insegurança alimentar grave, situação de fome. Já em 2022, esse número era de 33 milhões de brasileiros.

Milton Rondó, do Instituto Fome Zero, explica que o problema da fome, no mundo, não é a falta de alimentos, mas a falta de recursos para ter acesso a uma alimentação adequada. Ele atribui a redução de pessoas com fome no país ao aumento da renda das famílias brasileiras.

(…)

Grifo meu: uma das vitórias do Brasil e do governo federal em 2023 é esta….Como diz Graziano(José), o único número aceitável para a fome é Zero.

J R Braña B.