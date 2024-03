A Escola estadual de Ensino Médio, Clícia Gadelha – foi obrigada a interromper as aulas nesta manhã (e no período da tarde provavelmente também) devido a um novo apagão no prédio.

◼ Nesta manhã, a Escola Clícia Gadelha, situada na região do São Francisco e Vitória, enfrentou a costumeira adversidade: a falta de energia.

O cotidiano escolar foi interrompido (às 10h) pela falta de energia, que pegou de surpresa em salas de aula alunos, professores e a direção, que há tempo tem pedido providências à secretaria de educação para um problema recorrente.

E qual é a solução proposta pela escola?

A solução apresentada à secretaria de educação para garantir que os futuros dias letivos não sejam marcados por interrupções é a instalação de uma subestação no prédio da escola, uma medida que visa assegurar estabilidade do fornecimento de energia e a manutenção dos equipamentos essenciais que dão suporte às atividades escolares.

Atualmente, as limitações do sistema elétrico da escola Clícia são gritantes.

A incapacidade de suportar mais de um ar-condicionado por sala de aula e a impossibilidade de manter um freezer operando na cozinha são sintomas da necessidade urgente de uma atualização na estrutura elétrica.

A consequência direta dessas limitações é a ocorrência frequente de apagões, prejudicando não apenas o andamento da escola, mas também comprometendo o já precário conforto e a segurança dos alunos e funcionários.

A instalação da subestação, segundo a direção – mais do que uma questão de conveniência, é uma medida essencial para a escola Clícia seguir funcionando.

Com a palavra, a secretaria de educação…(e/ou o governo do Acre)

Em tempo: até 12h nenhuma providência havia sido tomada….

J R Braña B.