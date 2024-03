A Prefeitura de Rio Branco iniciou ontem (14), no porto do Flutuante do Bairro da Base, o carregamento dos insumos para mais uma edição do Programa Saúde na Comunidade. O itinerante fluvial visa alcançar 167 comunidades do Riozinho do Rola e seus afluentes.

Uma equipe composta por 70 profissionais irá fornecer serviços de consultas médicas, odontológicas e de enfermagem, distribuir hipoclorito, preservativos e lubrificantes, realizar exames de malária e leishmaniose, oferecer pré-natal, planejamento familiar, PCCU, exame clínico de mama, acompanhamento do Bolsa Família, cadastro do cartão do SUS, avaliação de hipertensão e diabete, realizar exames de testes rápidos (sífilis, HIV, hepatite B e C), imunização para todas as idades, vacinação do HPV, vacinação de animais (cães e gatos), além de serviços farmacêuticos e outros.

(…)