A Defensoria Pública do Estado do Acre (DPE/AC), por meio do Subnúcleo de Superendividamento e Ações do Consumidor, tem recebido inúmeras denúncias de golpes nos últimos seis meses. Uma parte significativa dessas queixas está relacionada a tentativa de fraude envolvendo faturas falsas da Energisa, a empresa de distribuição de energia elétrica que atua no Estado. Somente na capital, Rio Branco, pelo menos dez pessoas foram vítimas dessas fraudes.

Como instituição responsável por zelar pelas relações de consumo e proteger os consumidores tanto individualmente quanto coletivamente, a DPE/AC atua em diversos aspectos, incluindo a prevenção, a resolução extrajudicial e a representação judicial. O defensor público Rodrigo Chaves, que atua no Subnúcleo de Superendividamento e Ações do Consumidor, destaca a importância de alertar os consumidores sobre esses golpes, nos quais seus pagamentos são desviados por golpistas.

O Defensor, explica o funcionamento desse esquema fraudulento: os consumidores, ao buscarem a segunda via de suas faturas online, são direcionados para sites falsos que aparentam ser da Energisa. Lá, ao preencherem os dados de suas unidades consumidoras e realizarem o pagamento via Pix, os valores são desviados para contas fraudulentas.

Diante dessa situação, a Defensoria Pública tomará medidas, incluindo a notificação da Energisa para tratar dessa questão. Enquanto isso, é crucial que os consumidores permaneçam vigilantes e tomem precauções ao efetuarem pagamentos via Pix. A orientação é verificar cuidadosamente o destinatário antes de realizar qualquer transação.