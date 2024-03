Os Centros de artes e esportes unificados (CEUs) foram aprovados no Novo PAC Seleções, do governo federal, que prioriza áreas com maior vulnerabilidade socioeconômica, situadas em periferias. No Acre, os CEUs serão construídos em Rio Branco, nos bairros Cidade do Povo e João Paulo II, e em Cruzeiro do Sul, no Bairro Aeroporto Velho, um investimento no valor de R$ 6 milhões.

É a primeira vez que o Acre é contemplado com esse equipamento cultural, que tem caráter comunitário e é composto por espaços para expressão corporal e atividade física, arte e educação, trabalho e renda e meio ambiente, entre outras atividades relacionadas à cultura.

(…)