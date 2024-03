O ano letivo do município de Rio Branco teve seu pontapé inicial nesta segunda-feira (18), com um evento especial realizado na Escola Raimundo Hermínio de Melo, no bairro Santa Cecília. A escola, que passou por uma reforma geral, contou com a presença do prefeito de Rio Branco, da secretária municipal de Educação Nabiha Bestene, diretores escolares e professores.

No entanto, o início das aulas este ano não foi sem desafios. Devido aos problemas causados pelas enchentes, todas as secretarias municipais se uniram para lidar com a situação. A Secretaria Municipal de Educação (Seme), por exemplo, teve um papel fundamental, cuidando da logística na cozinha e prestando auxílio às famílias desabrigadas, alojadas no Parque de Exposições. Esses esforços conjuntos resultaram em um pequeno atraso no início das aulas, mas a Seme garante que o tempo perdido será recuperado ao longo do ano com aulas em um sábado de cada mês, e que em janeiro do próximo ano o período será concluído.

“O nosso prefeito pediu que nós adiássemos o início das aulas e agora, graças a Deus, o rio baixou, as pessoas já estão retornando para as suas casas, as crianças querem aulas, os pais também e aqui nós estamos hoje na escola Raimundo Hermínio de Mello dando o início à aula inaugural”, destacou a secretária.

No momento 56 escolas estão aptas a retornarem as aulas. Daqui a uns 15 dias, as demais também estarão retornando, pois continuam em reformas.

O fato do evento ter ocorrido no bairro Santa Cecília é uma demonstração do compromisso da prefeitura em atender às necessidades da população mais carente. Santa Cecília representa um grupo de pessoas que enfrentou desafios significativos e a gestão atual está empenhada em valorizar e apoiar essas comunidades.

A diretora da escola, Renata Campos, que mora na comunidade, fez a quarta série nesta escola, conta da sua felicidade.

“Para nós é uma honra, pois a nossa comunidade é afastada, bem carente. Precisávamos desse olhar, desse carinho com a nossa escola, principalmente, que a gente aqui tem como um símbolo da comunidade. Eu estou muito mais feliz porque eu sou do bairro, eu estudei aqui, fui professora aqui e estou na gestão. Então, para mim, é um sentimento maravilhoso para comunidade também.”

Ao todo, 150 crianças estudam na escola Raimundo Hermínio de Melo. Ao final do evento foi servido um lanche para elas. Segundo o prefeito, o objetivo principal da administração municipal é o cuidado com as pessoas, e a escolha de fazer o lançamento do ano letivo no Santa Cecília, reflete esse compromisso. Ele disse ainda que este bairro é marcado por simbolismo e pela garra de esforço desse povo que são exemplo do espírito de superação.

“O Santa Cecília representa para nós um grupo de pessoas que realmente precisa de uma atenção especial da prefeitura, que precisa de uma atenção especial da nossa gestão. E é isso, o nosso negócio é cuidar de gente, cuidar de pessoas e principalmente cuidar dos que mais precisam. E aqui é um bairro que a gente escolheu exatamente por isso, é um povo que já sofreu muito.”