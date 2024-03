Aleac – O deputado estadual Luiz Gonzaga (PSDB), presidente da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), anunciou uma importante iniciativa que pode mudar a forma de gerar energia limpa no estado do Acre e contribuir para descarbonização do planeta.

Em reunião com o governador Gladson Cameli, Gonzaga anunciou que o Acre assinou convênio com fundação da Bélgica para a produção de Hidrogênio Verde no estado.

O Acre tem uma grande potencial para produzir energia a partir do hidrogênio por ser uma região que é cortada por bacias hidrográficas importantes na Amazônia. Especialistas afirmam que o Hidrogênio Verde será o combustível do futuro por ser tratar de uma fonte de energia 100% sustentável, limpa e que pode ser gerada através de energia solar.

De acordo com Gonzaga, o Acre é o primeiro estado brasileiro a negociar um projeto dessa magnitude em nível nacional. Para o parlamentar, essa parceria para produção do Hidrogênio Verde representa um avanço na forma de produzir energia limpa e enfrentar desafios ao promover o desenvolvimento sustentável no estado.

“Vivemos em uma região rica em água e floresta, o que representa toda a matéria-prima fundamental para a produção do hidrogênio verde, essa energia limpa e que poderá salvar o planeta das mudanças climáticas. Além de ser 100% limpa, essa produção de energia poderá desenvolver a região do Acre com produção da sua própria fonte de energia”, disse o parlamentar.

Gonzaga explica ainda que a produção do hidrogênio verde poderá render para o Acre investimentos de países da Europa para o estado aplicar na produção da energia com base no hidrogênio.

“Além de contribuir para a descarbonização do planeta, o Acre poderá receber incentivos de outros países e gerar milhares de empregos a partir dos investimentos que serão feitos no nosso estado para a produção do Hidrogênio Verde”, concluiu o presidente da Aleac.

(…)