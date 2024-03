Agenda

PMRB – O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, acompanhará, nesta terça-feira, o estudo sobre a perfuração de poços tubulares profundos. A ação visa resolver o abastecimento de água na capital acreana.

Diante da ausência de estudos específicos na região, das mudanças no Rio Acre e do elevado custo de tratamento da água do rio, contratação de serviço de perfuração de poços tubulares profundos emerge como uma medida crucial para assegurar o futuro do abastecimento hídrico em Rio Branco/AC.

Horário: 9h

Local: Reservatório Portal da Amazônia – Avenida Paulo de Lemos de Moura Leite – Portal Ipê.