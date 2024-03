O senador Sérgio Petecão (PSD-AC) anunciou, nesta terça-feira (19), a destinação de R$ 300 mil para a Fazenda Esperança, conhecida como Casa Maria Madalena, em Cruzeiro do Sul. Os recursos, provenientes de uma emenda de sua autoria, serão empregados na reforma da unidade, na aquisição de um veículo, além de equipamentos, materiais elétricos e serviços de pintura.

“Esses investimentos fortalecerão a capacidade de atendimento da Fazenda Esperança, contribuindo, significativamente, para o trabalho de excelência na recuperação de mulheres em situação de dependência química”, destacou.

A Casa Maria Madalena é uma unidade socioterapêutica, focada na recuperação de mulheres nessa condição, que oferece um ambiente acolhedor e seguro e acompanhamento profissional especializado.

A unidade de Cruzeiro do Sul destaca-se por proporcionar um acolhimento integral, abrangendo, não apenas a recuperação da dependência química, mas acolhendo também mulheres gestantes e mães com filhos pequenos. Reconhece-se a importância do vínculo afetivo entre mãe e filho, para o desenvolvimento e recuperação da mulher.

No Acre, a instituição está presente em três municípios: Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima e Sena Madureira. Além de oferecer recuperação para dependentes químicos, a organização também realiza atividades de prevenção do uso de drogas em comunidades e escolas.

(…)