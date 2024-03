Com a proximidade da semana santa, a Prefeitura de Rio Branco deu início, nesta terça-feira (19), à organização para a realização da Feira do Peixe, na capital, que acontece nos dias 27, 28 e 29 deste mês.

Além da Ceasa, maior ponto de concentração das vendas, a feira do pescado acontece simultaneamente nos mercados do Conjunto Manoel Julião, Elias Mansour, Rui Lino, Estação Experimental e no Panorama, na Regional São Francisco.

Para o gerente operacional da Ceasa, Aércio Felipe, além da capital, a já tradicional Feira do Peixe atrai piscicultores de municípios próximos e até de outros estados como Rondônia e Amazonas.

“Aproveitando esses piscicultores, eles estão vindo de todos os municípios e de Rio Branco, inclusive de Rondônia, Boca do Acre. Nós temos piscicultores de todos esses locais e produtores também, de todas as áreas. Os locais de Rio Branco, Baixa Verde, Plácido de Castro, Custódio Freire, todos esses locais, Senador Guimard, estão vindo também para vender os seus produtos de hortigranjeiros”.

Para o peixeiro Antônio da Silva, que há 20 anos vende peixe no Manoel Julião, a expectativa é que as vendas melhorem na Semana Santa e pretende comercializar uma média de 900 a mil quilos de pescado durante a feira.

“Assim, até um pouco mais, porque eu sou sozinho, faço sozinho e faço do melhor que eu puder para tratar todo mundo para sair satisfeito. A expectativa é de vender bem.”

Quem também pretende ganhar um pouco mais são os vendedores de hortaliças. José Carlos de Oliveira, que vende produtos e temperos, disse que as mudanças do clima e as altas temperaturas não favoreceram uma boa produção este ano. No entanto, garante que mesmo com os preços um pouco acima da tabela, as vendas serão boas.

“Na Feira do Peixe agora, para o final do mês, temos uma boa expectativa com a venda, que melhore. Porque é para vender o cheiro verde, o tomate, a cebola, a banana, para a Semana Santa. Então, a gente espera uma melhora boa para a nossa feira, tanto para o peixe quanto para as hortaliças”, destacou José.

O secretário da Seagro, Eracides Caetano, disse que toda a organização da Feira do Peixe é para receber bem não somente os produtores, mas também os clientes. A expectativa de vendas desse ano, segundo o gestor, é comercializar uma média de 150 mil quilos de pescado.

“A expectativa é que seja melhor que o ano passado. Queremos chegar a 150 toneladas de peixe à venda. Estão vindo produtores de vários municípios e também de Rondônia porque só o nosso pescado aqui não consegue atender a clientela. Temos peixes também no Elias Mansour, no Panorama e na Ceasa. Então, a partir de R$ 22 o quilo, vai ter peixe de todo tipo na Ceasa”.