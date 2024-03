Nesta quinta, 25, curso de Economia da Universidade Federal do Acre (Ufac) marcou presença em Assis Brasil. Essa iniciativa visa apresentar às comunidades locais as oportunidades de formação e pesquisa oferecidas pela instituição, bem como contribuir para o fortalecimento do conhecimento econômico na região.

O evento realizado em Assis Brasil foi marcado por palestras, debates e interações entre os representantes do Curso de Economia da UFAC e os moradores do município.

Grifo nosso: ótima oportunidade para se discutir as possibilidades de parcerias entre a Ufac e instituições locais…

A presença do Curso de Economia da UFAC em Assis Brasil representa uma oportunidade única para os interessados em ingressar no ensino superior…

