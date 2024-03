O dia 24 de março é marcado pelo combate mundial à tuberculose (TB). Em alusão à data, o governo do Acre, com o apoio das prefeituras municipais, promove, de 20 a 27 deste mês, a Semana Nacional de Mobilização e Luta contra a Tuberculose.

O tema em 2024 é “Sim, podemos acabar com a tuberculose” e pretende chamar a atenção para o poder coletivo de acabar com a doença até 2030. A campanha traz como destaque a prevenção, os sinais e sintomas da tuberculose, o que fazer em caso de suspeita e a importância de realizar o tratamento até o final, para alcançar a cura.

A abertura da campanha foi realizada na manhã desta segunda-feira, 25, no calçadão próximo ao Colégio Acreano, com o objetivo de ampliar a busca por pessoas que estejam com os sintomas da doença.

“A ação de hoje é a busca desses sintomáticos. Quem for suspeito, nós orientamos, coletamos o material, pegamos os dados e, após o resultado, ligamos para informar. Caso necessário, iniciamos o tratamento”, explicou o responsável pela área técnica do Programa de Controle da Tuberculose da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), Francisco Costa.

Para a aposentada Maria das Graças de Lima, a atividade facilitou o acesso ao exame. “Passei aqui pela manhã e vi. Como estou com uma tosse há mais de três semanas, resolvi tirar logo essa dúvida. Achei bom porque não precisei ir até o posto. E como minha filha também já teve essa doença, achei melhor verificar isso”, disse.

“A tuberculose até hoje é considerada um problema de saúde no mundo. Em nosso estado não é diferente, continuamos com a incidência alta para a doença, mas com base em dados do ano passado, já podemos verificar uma redução bem significativa desse quantitativo”, informou a chefe do Núcleo de Vigilância de Doenças Transmissíveis, Elcenira do Nascimento.

Dados do Acre

No estado do Acre, conforme dados do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan/NET/TB), foram notificados 545 novos casos de tuberculose no ano de 2023, com uma incidência de 60,10 casos por 100 mil habitantes. O indicador de cura foi de (419) 86,0%, o que demonstra que atingimos a meta preconizada pelo Ministério da Saúde (MS), de 85%.

O indicador de abandono de tratamento nesse mesmo ano foi de (43) 8,78 %, acima do parâmetro estabelecido, de até 5%. E o de óbito por TB foi de (11) 2,24%. O MS preconiza 3%.

Sinais e sintomas mais frequentes da tuberculose

– Tosse seca ou com secreção por mais de três semanas, podendo evoluir para tosse com pus ou sangue;

– Cansaço excessivo e prostração;

– Febre baixa geralmente no período da tarde;

– Suor noturno;

– Falta de apetite;

– Emagrecimento acentuado;

– Rouquidão.

De acordo com o MS, caso a pessoa apresente sintomas da doença, é fundamental procurar a unidade de saúde mais próxima da residência para avaliação e realização de exames. Se o resultado for positivo para tuberculose, deve-se iniciar o tratamento o mais rápido possível e segui-lo até o final.

Programação da Semana Nacional de Mobilização e Luta contra a Tuberculose

Rio Branco

– 25/03/2024 – Abertura da campanha em alusão ao Dia Mundial de Combate à Tuberculose, das 8h às 12h, no calçadão próximo ao Colégio Acreano.

– 26/03/2024 – Fixação de Cartazes e Panfletagem, das 8h às 12h, no Terminal Urbano.

– 27/03/2024 – Busca ativa de sintomáticos respiratórios/Educação em Saúde, manhã e tarde, nas unidades de referência de atenção primária (Uraps) São Francisco e Maria Barroso.

– 28/03/2024 – Busca ativa de sintomáticos respiratórios/Educação em Saúde, manhã e tarde, nas Uraps Barral y Barral e Roney Meireles

Cruzeiro do Sul

– Capacitação para médicos e enfermeiros da Atenção Básica sobre manejo clínico da tuberculose – será ministrada pela médica infectologista Drª Rita de Cássia, na Secretaria Municipal de Saúde de Cruzeiro do Sul.

– Busca ativa de sintomático respiratório na unidade prisional Manoel Nery.

– Busca ativa em parceria com o Centro de Atenção Psicossocial (Caps), com o café da manhã para moradores de rua e vigilância.

– Cabine da tuberculose. Informação sobre o que é a doença, sintomas e prevenção, na Praça Central de Cruzeiro do Sul.

Ações que serão desenvolvidas nos demais municípios

– Palestras para os agentes comunitários em Saúde (ACS) nas unidades básicas de Saúde (UBS) e escolas, com distribuição de fôlderes.

– Busca de sintomáticos respiratórios nas unidades básicas de saúde.

– Busca de sintomáticos respiratórios na comunidade em parcerias com os ACS.

– Divulgação da campanha em mídia local, destacando os principais sintomas da tuberculose.