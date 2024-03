Na segunda-feira, 25 de março, o Presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o Ministro da Educação, Camilo Santana, lançaram o programa Pé-de-Meia no Palácio do Planalto, em Brasília. Estudantes de todo o país estiveram presentes para ver o início deste programa que oferece incentivos financeiros aos que continuarem na escola, marcando um compromisso do governo com uma educação de qualidade para todos os brasileiros.

O Pé-de-Meia foi criado para lidar com um problema da evasão escolar. Ele oferece uma poupança para estudantes do ensino médio, administrada pela Caixa Econômica Federal. O objetivo é não só manter os jovens na escola, mas também ajudá-los a se preparar para o ensino superior, promovendo seu crescimento pessoal e acadêmico.

Na cerimônia, o Presidente Lula enfatizou o compromisso do governo com a educação como um direito de todos os brasileiros. Ele falou sobre a importância histórica da educação e lamentou as desigualdades que têm limitado o acesso dos jovens a uma educação de qualidade por muito tempo. Lula também prestou homenagem a figuras importantes da educação brasileira, como o educador Paulo Freire, destacando o papel vital dos educadores na mudança do sistema educacional do país.

“É importante para o país, para cada família, garantir que os estudantes permaneçam na escola. Como Presidente, pai, irmão, amigo e companheiro, peço que nunca desistam, pois abandonar os estudos pode levar a caminhos difíceis. A escola é um lugar onde aprendemos, convivemos com outros, trocamos ideias, vivemos democraticamente, fazemos amizades e compartilhamos solidariedade”, disse.



O Pé-de-Meia não só ajuda os alunos a ficarem na escola, mas também os prepara para o Enem, facilitando seu acesso ao ensino superior.

Na cerimônia, estudantes de todos os estados brasileiros e do Distrito Federal receberam cartões para acessar a primeira parcela da poupança. Cada aluno representou sua região, mostrando a diversidade do programa. Seus depoimentos enfatizaram como o Pé-de-Meia os motiva a seguir estudando e alcançar seus objetivos educacionais.

A estudante Aylda da Silva Carneiro, do estado de Goiás, disse ser “um privilégio participar desse momento histórico do Brasil, que abre muitas portas para todos os estudantes, que não podem parar de estudar para trabalhar para ajudar a família”.

As parcelas da poupança serão pagas conforme o calendário de nascimento dos estudantes, assegurando uma distribuição justa dos recursos e facilitando o acesso dos beneficiários aos incentivos financeiros.

O lançamento do programa Pé-de-Meia marca um momento importante na história da educação brasileira, ao oferecer incentivos financeiros aos estudantes do ensino médio, o programa não só encoraja sua permanência na escola, mas também investe no futuro do país…

